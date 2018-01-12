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Новое провокационное фото Анастасии Квитко вызвало неоднозначную реакцию у поклонников
Модель решила порадовать поклонников провокационным фото, опубликовав его в Instagram. На нем Анастасия Квитко позирует перед камерами на фоне тропических деревьев, но оно вызвало неоднозначную реакцию у людей.

Многие фанаты были в восторге от пышных форм девушки, написав ей лестные комментарии. Они называли ее страстной особой и даже приглашали на свидания. Были лица, желающие подружиться с Анастасией Квитко или пообщаться в неформальной обстановке, однако не всем пользователям сетей нравятся такие сюжеты.

Новое провокационное фото Анастасии Квитко вызвало неоднозначную реакцию у поклонников


Критики скептически отнеслись к фигуре звезды, упомянув о лишнем весе, от которого пора избавляться. Некоторые особы уверены, что модель просто использует фотошоп, чтобы выглядеть эффектно, потому что, не может похвастаться такими достоинствами в реальности. Несмотря на дискуссии, снимок после публикации набрал 26000 лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:45
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