Росстат: По итогам 2018 года инфляция в РФ составит около 5%

Специалисты-аналитики считают, что годовая инфляция в декабре осталась на уровне ноября из-за того, что проводится жесткая монетарная политика Центробанком. Так, например, из-за этого в продовольственном сегменте продукты подорожали на 1.1% (как и в ноябре). На плодоовощную рост превысил 1%, тогда как месяцем раньше - 2,5%.При этом более всего подешевел сахар (−25%) и яйца (−15%). В непродовольственном секторе рост цен достиг почти 3%. Только в секторе услуг она составила почти 4,5%, превысив прогноз Банка России, как в образовании 7.5%, так и на транспорте - до 7%.