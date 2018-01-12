Ученые: Тайна египетского космического камня Ипатия не разгадана из-за редких элементов
Ученые в 2013 г обнаружили в Египте космический камень Ипатия, после чего выяснили, что он не относится к кометам или метеоритам. Но до сих пор его тайна не разгадана из-за редких элементов, существовавших во Вселенной до зарождения Солнца.
Ян Крамерс и его коллеги во время исследования отделили все земные элементы от гальки, однако они заметили ряд противоречивых соотношений. В этом артефакте присутствует большое количество полиароматических углеводородов, которые входят в состав звездной пыли. Потому ученые выяснили, что он имеет почтенный возраст.
Часть из них стали алмазами, но остальные элементы не изменились за столько времени, и это завело специалистов в тупик. В камне есть алюминий в чистом виде, не встречающийся на Земле или в космосе, а также внимание экспертов привлекла необычная формула карбида вместе с кремнием и серебряным йодистым фосфидом.
Ян Крамерс и его коллеги во время исследования отделили все земные элементы от гальки, однако они заметили ряд противоречивых соотношений. В этом артефакте присутствует большое количество полиароматических углеводородов, которые входят в состав звездной пыли. Потому ученые выяснили, что он имеет почтенный возраст.
Часть из них стали алмазами, но остальные элементы не изменились за столько времени, и это завело специалистов в тупик. В камне есть алюминий в чистом виде, не встречающийся на Земле или в космосе, а также внимание экспертов привлекла необычная формула карбида вместе с кремнием и серебряным йодистым фосфидом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:35