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Курс валют на 12.01.2018

Экономисты: Минфин тормозит рост рубля умышленно, а с конца марта отпустит
Научный работник из Института глобализации и соцдвижений считает, что рубль будет дорожать, и это станет проблемой для экономики страны. Есть и иные причины роста курса рубля в этом году, отмечают специалисты: необходимость оживления экономики, возможное падение стоимости углеводородов.

Минфине планирует купить у населения валюту на четверть миллиарда рублей. Об этом рассказал Василий Колташов из Института глобализации и соцдвижений. Он считает, что рост курса нацвалюты вызовит большую проблему для экономики; это произойдет и в том случае, если курс и дальше останется стабильным. Научный работник, что этому может способствовать и падение цен на нефть.

Экономисты считают, что падение рубля до конца марта текущего года маловероятно и Центробанк этого не допустит, но после 18 марта это станет неизбежно. Ранее сообщалось, что снижение курса рубля очень выгодно промышленному и сельскохозяйственному сектору экономики, потому что снижается себестоимость продукции и повышается их конкурентноспособность на мировом рынке. Однако это вызовет и гарантированное падение уровня жизни.

Экономисты: Минфин тормозит рост рубля умышленно, а с конца марта отпустит
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:20
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