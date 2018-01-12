Экономисты: Минфин тормозит рост рубля умышленно, а с конца марта отпустит

Минфине планирует купить у населения валюту на четверть миллиарда рублей. Об этом рассказал Василий Колташов из Института глобализации и соцдвижений. Он считает, что рост курса нацвалюты вызовит большую проблему для экономики; это произойдет и в том случае, если курс и дальше останется стабильным. Научный работник, что этому может способствовать и падение цен на нефть.Экономисты считают, что падение рубля до конца марта текущего года маловероятно и Центробанк этого не допустит, но после 18 марта это станет неизбежно. Ранее сообщалось, что снижение курса рубля очень выгодно промышленному и сельскохозяйственному сектору экономики, потому что снижается себестоимость продукции и повышается их конкурентноспособность на мировом рынке. Однако это вызовет и гарантированное падение уровня жизни.