Из Tesla Model S сделали бронированный автомобиль

Специалисты компании Armormax повысили прочность кузова за счёт баллистического сплава, подвергшегося термической обработке, и ламинированного синтетического волокна. Окна электрокара выполнены из многослойного оргстекла, с покрытием из поликарбоната. При бронировании машины специалисты полностью отказались от стали.Также электрокар Tesla Model S был оснащён усиленной подвеской, прочными шинами RunFlat и защитой двигателя. После доработок масса автомобиля увеличилась на 250 кг, теперь общий вес бронированного Tesla Model S составляет 2 289 кг.Бронированный электрокар получил название Tesla Model S P100D, под его капотом установлены два электрических мотора, которые генерируют 773 лошадиные силы. До контрольной «сотни» автомобиль разгоняется за 2,6 секунды, развивая максимальную скорость до 250 км/час.