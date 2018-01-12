Из Tesla Model S сделали бронированный автомобиль
Компания Armormax продемонстрировала самый быстрый в мире бронированный автомобиль, созданный на базе электрокара Tesla Model S. Кузов машины усилили особым волокном, теперь он не пропускает попадание пуль крупнокалиберного оружия.
Специалисты компании Armormax повысили прочность кузова за счёт баллистического сплава, подвергшегося термической обработке, и ламинированного синтетического волокна. Окна электрокара выполнены из многослойного оргстекла, с покрытием из поликарбоната. При бронировании машины специалисты полностью отказались от стали.
Также электрокар Tesla Model S был оснащён усиленной подвеской, прочными шинами RunFlat и защитой двигателя. После доработок масса автомобиля увеличилась на 250 кг, теперь общий вес бронированного Tesla Model S составляет 2 289 кг.
Бронированный электрокар получил название Tesla Model S P100D, под его капотом установлены два электрических мотора, которые генерируют 773 лошадиные силы. До контрольной «сотни» автомобиль разгоняется за 2,6 секунды, развивая максимальную скорость до 250 км/час.
Специалисты компании Armormax повысили прочность кузова за счёт баллистического сплава, подвергшегося термической обработке, и ламинированного синтетического волокна. Окна электрокара выполнены из многослойного оргстекла, с покрытием из поликарбоната. При бронировании машины специалисты полностью отказались от стали.
Также электрокар Tesla Model S был оснащён усиленной подвеской, прочными шинами RunFlat и защитой двигателя. После доработок масса автомобиля увеличилась на 250 кг, теперь общий вес бронированного Tesla Model S составляет 2 289 кг.
Бронированный электрокар получил название Tesla Model S P100D, под его капотом установлены два электрических мотора, которые генерируют 773 лошадиные силы. До контрольной «сотни» автомобиль разгоняется за 2,6 секунды, развивая максимальную скорость до 250 км/час.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:40