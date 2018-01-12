АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

Из Tesla Model S сделали бронированный автомобиль
Компания Armormax продемонстрировала самый быстрый в мире бронированный автомобиль, созданный на базе электрокара Tesla Model S. Кузов машины усилили особым волокном, теперь он не пропускает попадание пуль крупнокалиберного оружия.

Из Tesla Model S сделали бронированный автомобиль


Специалисты компании Armormax повысили прочность кузова за счёт баллистического сплава, подвергшегося термической обработке, и ламинированного синтетического волокна. Окна электрокара выполнены из многослойного оргстекла, с покрытием из поликарбоната. При бронировании машины специалисты полностью отказались от стали.

Также электрокар Tesla Model S был оснащён усиленной подвеской, прочными шинами RunFlat и защитой двигателя. После доработок масса автомобиля увеличилась на 250 кг, теперь общий вес бронированного Tesla Model S составляет 2 289 кг.

Бронированный электрокар получил название Tesla Model S P100D, под его капотом установлены два электрических мотора, которые генерируют 773 лошадиные силы. До контрольной «сотни» автомобиль разгоняется за 2,6 секунды, развивая максимальную скорость до 250 км/час.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ сообщают про выпуск ремейка признанной всеми
Иван Барзиков и Лиза Полыгалова снова поссорились
Александра Артёмова опровергла слухи о том, что
Американец запечатлел на камеру НЛО во время
Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем
Екатерина Стриженова опубликовала фото Михаила
Просмотреть все новости