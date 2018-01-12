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В Германии «Запорожец» хотят продать за 6,9 тысячи евро
В Германии на продажу выставили автомобиль ЗАЗ-968, известный как «Запорожец». За раритетную модель автомобиля продавец хочет выручить 6,9 тысячи евро, что эквивалентно 470 000 рублей.

В Германии «Запорожец» хотят продать за 6,9 тысячи евро


Накануне на интернет-площадке eBay было опубликовано объявление о продаже «Запорожца». Автором объявления является житель немецкого города Лёне, он сообщает, что автомобиль ЗАЗ-968 был выпущен в 1978 году и имеет пробег 60 тысяч километров.

Отмечается, что выставленный на продажу «Запорожец» был реставрирован. В качестве силовой установки автомобиля выступает двигатель мощностью 40 лошадиных сил, он работает на пару с механической коробкой передач. Автомобиль находится в неплохом состоянии, продавец хочет за него выручить без малого полмиллиона рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:25
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