В Германии «Запорожец» хотят продать за 6,9 тысячи евро

Накануне на интернет-площадке eBay было опубликовано объявление о продаже «Запорожца». Автором объявления является житель немецкого города Лёне, он сообщает, что автомобиль ЗАЗ-968 был выпущен в 1978 году и имеет пробег 60 тысяч километров.Отмечается, что выставленный на продажу «Запорожец» был реставрирован. В качестве силовой установки автомобиля выступает двигатель мощностью 40 лошадиных сил, он работает на пару с механической коробкой передач. Автомобиль находится в неплохом состоянии, продавец хочет за него выручить без малого полмиллиона рублей.