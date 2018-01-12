McLaren добавил хардкора в суперкар 570GT

Спорткар McLaren 570GT производители создавали в качестве более комфортной версии модели 570S, которая оснащена мягкой подвеской и электрогидравлической системой рулевого управления. С опциональным пакетом Sport Pack спорткар станет более хардкорным. Стоимость пакета Sport Pack составит 4 900 фунтов стерлингов, что эквивалентно 380 000 рублей.В качестве силовой установки спорткара McLaren 570GT выступает двигатель с двумя турбинами объёмом 3,8 литра производительностью 570 лошадиных сил. С таким силовым агрегатом спорткар до первой «сотки» разгоняется за 3,4 секунды, развивая максимальную скорость 328 км/час. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.