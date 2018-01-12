Появились неизвестные ранее фотографии матери Ким Кардашьян

Крис, которую в далекие времена знали как Кристен Мэри Хоутон, в молодые годы слыла известной сердцеедкой. До того, как выйти замуж, девушка работала стюардессой в American Airlines.Когда Крис исполнилось 17 лет, у нее завязались первые серьезные отношения. Ее избранника звали Цезаре Санудо, он был гольфистом-профессионалом. Они и познакомились во время турнира по гольфу, проходившему на Гавайях.А через три года на ее пути встретился фотограф Альфред М. Гарсия. Их роман длился 4 года. И в этот романтический период профессионал развил у Дженнер талант модели. А оставшиеся с тех времен снимки, которые видели лишь модельеры при частном общении с Альфредом, стали доказательством, какой Крис Дженнер была талантливой моделью.