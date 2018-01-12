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Появились неизвестные ранее фотографии матери Ким Кардашьян
Бывший возлюбленный Ким Кардашьян отдал в представителям СМИ неопубликованные нигде ранее снимки с изображением матери Ким Крис Дженнер.
Появились неизвестные ранее фотографии матери Ким Кардашьян


Крис, которую в далекие времена знали как Кристен Мэри Хоутон, в молодые годы слыла известной сердцеедкой. До того, как выйти замуж, девушка работала стюардессой в American Airlines.

Появились неизвестные ранее фотографии матери Ким Кардашьян


Когда Крис исполнилось 17 лет, у нее завязались первые серьезные отношения. Ее избранника звали Цезаре Санудо, он был гольфистом-профессионалом. Они и познакомились во время турнира по гольфу, проходившему на Гавайях.

А через три года на ее пути встретился фотограф Альфред М. Гарсия. Их роман длился 4 года. И в этот романтический период профессионал развил у Дженнер талант модели. А оставшиеся с тех времен снимки, которые видели лишь модельеры при частном общении с Альфредом, стали доказательством, какой Крис Дженнер была талантливой моделью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:05
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