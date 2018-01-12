АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

В США пара ради первого секса худела 11 лет
Американцы Ли и Рена весили в общей сложности 570 килограммов. Для того, чтобы заняться сексом, пара худела в течение 11 лет.
В США пара ради первого секса худела 11 лет


Живущие в США Ли и Рена познакомились в центре снижения веса. И влюбились. Найдя друг друга, они потеряли возможность реально похудеть в компании людей с большим весом, потому что правила терапии требовали не заводить в группе никакой романтики.

Уйдя из центра, самостоятельно похудеть у влюбленных никак не получалось. Тогда они решились прибегнуть к помощи хирургического скальпеля.

Раньше пара весила больше 570 кг. Сейчас же, после того, как с ними поработал хирург, Ли стал весить 183 кг, а Рена – 127 кг. Теперь пара смогла заняться сексом, ведь раньше их собственный вес не позволял им этого делать. А Ли вдобавок заметил, что когда они потеряют в весе еще, он сделает любимой предложение.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:24
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ сообщают про выпуск ремейка признанной всеми
Иван Барзиков и Лиза Полыгалова снова поссорились
Александра Артёмова опровергла слухи о том, что
Американец запечатлел на камеру НЛО во время
Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем
Екатерина Стриженова опубликовала фото Михаила
Просмотреть все новости