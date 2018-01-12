В США пара ради первого секса худела 11 лет

Живущие в США Ли и Рена познакомились в центре снижения веса. И влюбились. Найдя друг друга, они потеряли возможность реально похудеть в компании людей с большим весом, потому что правила терапии требовали не заводить в группе никакой романтики.Уйдя из центра, самостоятельно похудеть у влюбленных никак не получалось. Тогда они решились прибегнуть к помощи хирургического скальпеля.Раньше пара весила больше 570 кг. Сейчас же, после того, как с ними поработал хирург, Ли стал весить 183 кг, а Рена – 127 кг. Теперь пара смогла заняться сексом, ведь раньше их собственный вес не позволял им этого делать. А Ли вдобавок заметил, что когда они потеряют в весе еще, он сделает любимой предложение.