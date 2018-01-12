Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского похудела на 30 килограммов

Еще не так давно девушка славилась пышными формами и румяными щечками. Но недавние снимки, которые постит ее мама в Instagram, говорят о произошедших с ней серьезных изменениях. В откровенной беседе с журналистами Мария поведала, что действительно, за последний год стала худее на 30 кг. По ее словам, она начала правильно питаться и заниматься спортом. А после подключила различные диеты. Девушка, называя себя "ленивой и слабохарактерной", утверждает, что просто сильно захотела – и похудела. И это по плечу любому человеку, только надо сильно этого хотеть.Но, конечно, без мамы здесь не обошлось: звездная Любовь Толкалина присматривает за тем, чем питается ее Маша. Иногда бывают и перегибы: приходится кормить ребенка буквально из ложечки, торговаться за каждый кусочек запеканки, даже за деньги, - откровенничает актриса.