Мичиганские ученые пролили свет, как именно стресс вызывает различные заболевания
Исследователи из Мичиганского государственного университета выяснили, как белок, известный как подтип кортикотропин-фактора (CRF1), реагирует на стресс и отправляет сигналы в определенные иммунные клетки.
Реакция заставляет иммунные клетки выделять химические вещества, которые могут приводить к множеству заболеваний, включая астму, волчанку и синдром раздраженного кишечника (IBS).
Соавтор исследования Адам Мозер из Колледжа ветеринарной медицины Мичиганского государственного университета и его коллеги недавно сообщили о своих выводах в журнале «Лейкоцитарная биология».
В ходе исследования ученые обнаружили, что мыши с нормальными рецепторами CRF1 испытывали увеличение уровня гистамина в мастоцитах в ответ на стрессовое состояние, и это приводило к заболеванию. Тем не менее, грызуны, у которых отсутствовали рецепторы CRF1, продемонстрировали низкий уровень гистамина в ответ на стресс, и у них было меньше заболеваний.
Хотя необходимы дальнейшие исследования, команда ученых считает, что результаты могут открыть дверь для новых методов лечения стрессовых заболеваний.
Реакция заставляет иммунные клетки выделять химические вещества, которые могут приводить к множеству заболеваний, включая астму, волчанку и синдром раздраженного кишечника (IBS).
Соавтор исследования Адам Мозер из Колледжа ветеринарной медицины Мичиганского государственного университета и его коллеги недавно сообщили о своих выводах в журнале «Лейкоцитарная биология».
В ходе исследования ученые обнаружили, что мыши с нормальными рецепторами CRF1 испытывали увеличение уровня гистамина в мастоцитах в ответ на стрессовое состояние, и это приводило к заболеванию. Тем не менее, грызуны, у которых отсутствовали рецепторы CRF1, продемонстрировали низкий уровень гистамина в ответ на стресс, и у них было меньше заболеваний.
Хотя необходимы дальнейшие исследования, команда ученых считает, что результаты могут открыть дверь для новых методов лечения стрессовых заболеваний.