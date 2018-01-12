Мичиганские ученые пролили свет, как именно стресс вызывает различные заболевания

Реакция заставляет иммунные клетки выделять химические вещества, которые могут приводить к множеству заболеваний, включая астму, волчанку и синдром раздраженного кишечника (IBS).Соавтор исследования Адам Мозер из Колледжа ветеринарной медицины Мичиганского государственного университета и его коллеги недавно сообщили о своих выводах в журнале «Лейкоцитарная биология».В ходе исследования ученые обнаружили, что мыши с нормальными рецепторами CRF1 испытывали увеличение уровня гистамина в мастоцитах в ответ на стрессовое состояние, и это приводило к заболеванию. Тем не менее, грызуны, у которых отсутствовали рецепторы CRF1, продемонстрировали низкий уровень гистамина в ответ на стресс, и у них было меньше заболеваний.Хотя необходимы дальнейшие исследования, команда ученых считает, что результаты могут открыть дверь для новых методов лечения стрессовых заболеваний.