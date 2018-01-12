9 футболистов дортмундской «Боруссии» отравились куриным кебабом
Во время сборов в испанской Марбелье 9 футболистов дортмундской «Боруссии» подхватили кишечный грипп, отравившись куриным кебабом.
В предпоследний день сборов в испанской Марбелье футболисты дортмундской «Боруссии» заболели кишечным гриппом. Проблемы с кишечником обнаружились сразу у девяти игроков «шмелей» после перекуса куриным кебабом.
Почувствовали недомогание Доминик Рейман, Нури Шахин, Якоб Ларсен, Кристиан Пулишич, Эмер Топрак, Марк Бартра, Андре Шюррле, Роман Бюрки и Роман Вайденфеллер.
Сообщается, что все игроки восстановятся к матчу Бундеслиги с «Вольфсбургом», который запланирован на 14 января.
В предпоследний день сборов в испанской Марбелье футболисты дортмундской «Боруссии» заболели кишечным гриппом. Проблемы с кишечником обнаружились сразу у девяти игроков «шмелей» после перекуса куриным кебабом.
Почувствовали недомогание Доминик Рейман, Нури Шахин, Якоб Ларсен, Кристиан Пулишич, Эмер Топрак, Марк Бартра, Андре Шюррле, Роман Бюрки и Роман Вайденфеллер.
Сообщается, что все игроки восстановятся к матчу Бундеслиги с «Вольфсбургом», который запланирован на 14 января.
Спорт
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:25