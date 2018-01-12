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9 футболистов дортмундской «Боруссии» отравились куриным кебабом
Во время сборов в испанской Марбелье 9 футболистов дортмундской «Боруссии» подхватили кишечный грипп, отравившись куриным кебабом.
9 футболистов дортмундской «Боруссии» отравились куриным кебабом


В предпоследний день сборов в испанской Марбелье футболисты дортмундской «Боруссии» заболели кишечным гриппом. Проблемы с кишечником обнаружились сразу у девяти игроков «шмелей» после перекуса куриным кебабом.

Почувствовали недомогание Доминик Рейман, Нури Шахин, Якоб Ларсен, Кристиан Пулишич, Эмер Топрак, Марк Бартра, Андре Шюррле, Роман Бюрки и Роман Вайденфеллер.

Сообщается, что все игроки восстановятся к матчу Бундеслиги с «Вольфсбургом», который запланирован на 14 января.
Спорт
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:25
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