В Туркмении запретили цветные автомобили
В Туркмении запретили автомобили, цвет которых не белый – цветные авто отлавливает на дорогах полиция.
«Хроника Туркменистана» сообщает, что на дорогах Туркмении полиция начала отлавливать на дорогах автомобили всех цветов, кроме белого.
Не давая никаких объяснений, дорожная полиция требует отогнать на штрафстоянку автомобили синего, красного, зеленого и других цветов.
2 января в стране ввели запрет на эксплуатацию автомобилей темных цветов. В силу того, что какие-либо письменные постановления и приказы относительно запрета использования темных машин отсутствуют, сотрудники ДПС трактуют распоряжение по-разному, решая в произвольном порядке, какие оттенки разрешены, а какие нет.
Некоторых водителей по непонятным причинам все же отпускают, но большинству приказывают либо прекратить пользоваться цветными транспортными средствами, либо перекрасить их.
«Хроника Туркменистана» сообщает, что на дорогах Туркмении полиция начала отлавливать на дорогах автомобили всех цветов, кроме белого.
Не давая никаких объяснений, дорожная полиция требует отогнать на штрафстоянку автомобили синего, красного, зеленого и других цветов.
2 января в стране ввели запрет на эксплуатацию автомобилей темных цветов. В силу того, что какие-либо письменные постановления и приказы относительно запрета использования темных машин отсутствуют, сотрудники ДПС трактуют распоряжение по-разному, решая в произвольном порядке, какие оттенки разрешены, а какие нет.
Некоторых водителей по непонятным причинам все же отпускают, но большинству приказывают либо прекратить пользоваться цветными транспортными средствами, либо перекрасить их.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:25