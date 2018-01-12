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Дочь Дэвида Боуи сделала татуировку в честь отца
17-летняя дочь Дэвида Александрия Захра недавно сделала тату в честь отца.
Дочь Дэвида Боуи сделала татуировку в честь отца


Дэвид Боуи, известный британский рок-музыкант ушел из жизни два года назад, 10 января 2016 года. Его вдова, модель Иман, в честь трагичной даты опубликовала в личном аккаунте Instagram две фотографии татуировок - своей и дочери.

Александрия Захра, 17-летняя дочь Дэвида и Иман, сделала тату, посвятив ее отцу. На предплечье девушки появилась надпись Daddy («Папочка»), под которой указаны годы его жизни: 1974 - 2016.

Иман же свою татуировку набила давно, но ни разу не показывала ее поклонникам. Рисунок в виде большого тесака с особой формой клинка, носящего название «нож Боуи» красуется на ноге модели.

У этого рисунка имеется предыстория: музыкант сменил в 19 лет имя Дэйви Джонс на Дэвид Боуи в честь американского авантюриста 19 века Джеймса Боуи, популяризировавшего подобные тесаки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:15
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