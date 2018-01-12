Дженнифер Лопес по прежнему необыкновенно сексуальна

Судя по всему, время неподвластно над прекрасной красоткой Дженнифер Лопес, а каждый последующий год делает 48-летнюю певицу еще более красивой, сексуальной и молодой. В выставленном видеоролике Дженнифер появляется не в одном образе и каждый раз один красивее другого. Актриса находится в превосходной форме, а самое важное, что от нее распространяется большое изобилие сексуальности, которая несколько лет назад была заметна не в такой степени.В ролике модель рекламирует оригинальную обувь, однако шикарные туфли и босоножки не настолько притягивают внимание, как сама девушка. Это видео быстро распространилось по интернету и смогло собрать миллионы отметок «Мне нравится» с тысячами восторженными комплиментами. Подписчики охарактеризовали свою любимицу «Королевой сексуальности» и «Богиней красоты».Сама девушка однажды поделилась с пользователями, что быть постоянно в форме ей приходит на помощь гармония, которая возникает между духом, телом и разумом. Это разрешило понять ей, как справляться с природным старением и толкнуло Лопес заниматься над собой.