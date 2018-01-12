АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

Дженнифер Лопес по прежнему необыкновенно сексуальна
Модель, танцовщица и актриса Дженнифер Лопес участвовала в рекламе обуви всемирно известного дизайнера Giuseppe Zanotti. Необыкновенно сексуальный видеоролик знаменитость выставила на своей страничке в Instagram. Поклонники были восхищены.

Дженнифер Лопес по прежнему необыкновенно сексуальна


Судя по всему, время неподвластно над прекрасной красоткой Дженнифер Лопес, а каждый последующий год делает 48-летнюю певицу еще более красивой, сексуальной и молодой. В выставленном видеоролике Дженнифер появляется не в одном образе и каждый раз один красивее другого. Актриса находится в превосходной форме, а самое важное, что от нее распространяется большое изобилие сексуальности, которая несколько лет назад была заметна не в такой степени.

В ролике модель рекламирует оригинальную обувь, однако шикарные туфли и босоножки не настолько притягивают внимание, как сама девушка. Это видео быстро распространилось по интернету и смогло собрать миллионы отметок «Мне нравится» с тысячами восторженными комплиментами. Подписчики охарактеризовали свою любимицу «Королевой сексуальности» и «Богиней красоты».

Сама девушка однажды поделилась с пользователями, что быть постоянно в форме ей приходит на помощь гармония, которая возникает между духом, телом и разумом. Это разрешило понять ей, как справляться с природным старением и толкнуло Лопес заниматься над собой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:05
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ сообщают про выпуск ремейка признанной всеми
Иван Барзиков и Лиза Полыгалова снова поссорились
Александра Артёмова опровергла слухи о том, что
Американец запечатлел на камеру НЛО во время
Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем
Екатерина Стриженова опубликовала фото Михаила
Просмотреть все новости