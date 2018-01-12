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Певец Ренат Ибрагимов в свои 70 лет станет в девятый раз отцом
70-летний певец Ренат Ибрагимов станет отцом в девятый раз.
Певец Ренат Ибрагимов в свои 70 лет станет в девятый раз отцом


Известный баритон Ренат Ибрагимов, который в ноябре отметил 70-летний юбилей, на «Рождественском вечере» удивил гостей, появившись с супругой Светланой Миннехановой, не скрывавшей свое «интересное положение».

На мероприятии, которое прошло в рамках фестиваля Golden Jazz, народный артист РСФСР был в числе почетных гостей. Он спел свою знаменитую композицию «Любовь настала» в непривычном для себя стиле Jazz Funk. Появление на сцене обладателя одного из лучших голосов в мире вызвало бурные аплодисменты.

Ренат поделился, что что готовится к важному событию в своей жизни – юбилейному концерту, который состоится на сцене Кремлевского дворца 31 января. Ибрагимов пообещал исполнить в этот день свои лучшие музыкальные произведения, которыми радовал зрителей на протяжении 50 лет.

Гости вечера поздравляли артиста и с еще одним важным событием – скорым пополнением в семействе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:50
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