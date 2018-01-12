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Эмили Ратаковски обнажилась ради шампуня
Актриса и модель Эмили Ратаковски в рекламе шампуня бренда rastase сняла с себя одежду, представ во всей своей обнаженной красе.
Эмили Ратаковски обнажилась ради шампуня


Эмили Ратаковски стала лицом бренда профессиональной косметики rastase. Об этом американская модель заявила профессиональным снимком с рекламной фотосессии, опубликованным в Instagram. С черно-белого фото взирает обнаженная красавица с густой гривой волос.

В сообщении к посту модель написала, что рада стать новым лицом популярного бренда. Надо сказать, что и противоположная сторона тоже осталась довольна подобным сотрудничеством. Президент компании rastase Роза Каррико заявила, что волосы Эмили – воплощение ее женственности, а сама модель воплощает современное видение красоты. И модель как никто другой подходит для рекламы их бренда.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:30
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