53-летний затворник Киану Ривз выбрался на свидание

Киану Ривз, которому исполнилось 53 года и который известен своим затворническим образом жизни, побывал на свидании. Голливудский актер 8 января поужинал с женщиной в итальянском ресторане Западного Голливуда.После ужина Киану с радостью пообщался с поклонниками, которые ждали его на выходе из ресторана. Они заметили, что зачастую на всех мероприятиях Ривз выглядит грустным, а в этот вечер постоянно улыбался.После посещения ресторана Киану Ривз и его спутница долго беседовали и смеялись, сидя в автомобиле. Дама, которая была рядом с актером – художница Александра Грант, которая является иллюстратором книг Ривза.Напомним, Киану Ривз никогда не был женат. В 1999 году его дочь Ава Арчер от возлюбленной, актрисы Дженнифер Сайм, родилась мертвой. А в 2001 году Дженнифер погибла в авиакатастрофе. Возлюбленная и дочь актера похоронены рядом.