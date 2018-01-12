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53-летний затворник Киану Ривз выбрался на свидание
53-летний актер-затворник Киану Ривз наконец-то выбрался на свидание в итальянский ресторан.
53-летний затворник Киану Ривз выбрался на свидание


Киану Ривз, которому исполнилось 53 года и который известен своим затворническим образом жизни, побывал на свидании. Голливудский актер 8 января поужинал с женщиной в итальянском ресторане Западного Голливуда.

После ужина Киану с радостью пообщался с поклонниками, которые ждали его на выходе из ресторана. Они заметили, что зачастую на всех мероприятиях Ривз выглядит грустным, а в этот вечер постоянно улыбался.

После посещения ресторана Киану Ривз и его спутница долго беседовали и смеялись, сидя в автомобиле. Дама, которая была рядом с актером – художница Александра Грант, которая является иллюстратором книг Ривза.

Напомним, Киану Ривз никогда не был женат. В 1999 году его дочь Ава Арчер от возлюбленной, актрисы Дженнифер Сайм, родилась мертвой. А в 2001 году Дженнифер погибла в авиакатастрофе. Возлюбленная и дочь актера похоронены рядом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:10
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