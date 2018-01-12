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Пэрис Хилтон похвасталась своим розовым подвенечным платьем
Конец уходящего года был для дочери миллионера, основателя сети отелей по всему миру по понятным причинам самым счастливым. А все потому, что в первой половине прошедшего года красотке сделал долгожданное предложение возлюбленный.

Пэрис Хилтон похвасталась своим розовым подвенечным платьем


Об этом радостном происшествии, которое произошло в жизни, всеми известной наследницы она поведала в социальных сетях на своей страничке в Instagram, а также сообщила, что энергично готовится к радостному событию.

Совсем недавно Пэрис Хилтон выложила в соцсеть свежий снимок, на котором выставила напоказ всем пользователям интернета свое первое свадебное платье, которое, как стало известно, девушка пожелала не в классическом белом цвете, а в светло-розовых тонах.

Естественно этот снимок никого не оставил равнодушным, ведь голливудская звезда планирует явиться в нем на свою свадьбу. А цвет платья практически никого не удивил, ведь всем известно о пристрастии Хилтон к розовому цвету.

Еще Пэрис рассказала, что у нее не будет пышной юбки, как это бывает у многих, а ко всему прочему платье будет сшито из шелка. Поклонники положительно восприняли выбор невесты и подчеркнули, что розовый цвет идеально подойдет ей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:50
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