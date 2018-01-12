Пэрис Хилтон похвасталась своим розовым подвенечным платьем

Об этом радостном происшествии, которое произошло в жизни, всеми известной наследницы она поведала в социальных сетях на своей страничке в Instagram, а также сообщила, что энергично готовится к радостному событию.Совсем недавно Пэрис Хилтон выложила в соцсеть свежий снимок, на котором выставила напоказ всем пользователям интернета свое первое свадебное платье, которое, как стало известно, девушка пожелала не в классическом белом цвете, а в светло-розовых тонах.Естественно этот снимок никого не оставил равнодушным, ведь голливудская звезда планирует явиться в нем на свою свадьбу. А цвет платья практически никого не удивил, ведь всем известно о пристрастии Хилтон к розовому цвету.Еще Пэрис рассказала, что у нее не будет пышной юбки, как это бывает у многих, а ко всему прочему платье будет сшито из шелка. Поклонники положительно восприняли выбор невесты и подчеркнули, что розовый цвет идеально подойдет ей.