Супруги Джордж и Амаль Клуни растрогали артистов театра неожиданным сюрпризом

Об уважении и неравнодушии к окружающим Амаль и Джордж Клуни заявляли не раз. Очередной поступок в череде их добрых дел пара совершила в театре «The Mill at Sonning», который находится в полутора часах езды от Лондона.Чета Клуни приехала оценить постановку "Моя прекрасная леди" (My Fair Lady), оставив своих близнецов с нянями и устроив для себя романтически вечер.О том, что спектакль смотрели такие гости, актеры узнали уже после выступления, когда получили от Джорджа и Амали букет и открытку со словами благодарности. Об этом сообщила театральная актриса Бэтан Нэш. В своем аккаунте Instagram она написала: «Совершенно особенный подарок! Замечательная пара! Они заслуживают бесконечного счастья! A их подарок просто лучший. Спасибо!»