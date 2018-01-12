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Супруги Джордж и Амаль Клуни растрогали артистов театра неожиданным сюрпризом
Супруги Джордж и Амаль Клуни посетили в театре спектакль «Моя прекрасная леди» и неожиданно растрогали артистов сюрпризом, которым стал букет и открытка от звездной пары.
Супруги Джордж и Амаль Клуни растрогали артистов театра неожиданным сюрпризом


Об уважении и неравнодушии к окружающим Амаль и Джордж Клуни заявляли не раз. Очередной поступок в череде их добрых дел пара совершила в театре «The Mill at Sonning», который находится в полутора часах езды от Лондона.

Чета Клуни приехала оценить постановку "Моя прекрасная леди" (My Fair Lady), оставив своих близнецов с нянями и устроив для себя романтически вечер.

О том, что спектакль смотрели такие гости, актеры узнали уже после выступления, когда получили от Джорджа и Амали букет и открытку со словами благодарности. Об этом сообщила театральная актриса Бэтан Нэш. В своем аккаунте Instagram она написала: «Совершенно особенный подарок! Замечательная пара! Они заслуживают бесконечного счастья! A их подарок просто лучший. Спасибо!»
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:30
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