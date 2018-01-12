Армия США собирается влиять на пользователей соцсетей использованием ботов

Военными размещен тендер на выбор разработки требуемого программного обеспечения. Как предполагают инициаторы, разработка займется мониторингом постов социальных сетей – «используя изучение разговорных различий в правописании и выражениях, сокращениях и пиктограмм, а также специфики сленга». В задачи программного обеспечения заложат определение характера сообщений по нейтральности, позитивности, а так же негативного смысла.Информационный телеканал показал фрагмент документа, свидетельствующий, что предусмотрена возможность перевода материалов на английский язык, это качается текстовых сообщений, аудио и видео записей, изображений и прочего, опубликованных на иностранном языке в соцсетях. Требуемые к переводу языки: французский, арабский, фарси, урду, пушту, корейский и русский.Помимо прочего, на боты возложена обязанность определения способа влияния на конкретную аудиторию, основываясь на полученных данных.