Армия США собирается влиять на пользователей соцсетей использованием ботов
Американскими военными планируются создание программного обеспечения, которое займется анализом аудитории из пользователей соцсетей всего мира. Намерения подразумевают и возможность влиять на пользователей, не исключая и Российское направление. Информационное сообщение от RT.
Военными размещен тендер на выбор разработки требуемого программного обеспечения. Как предполагают инициаторы, разработка займется мониторингом постов социальных сетей – «используя изучение разговорных различий в правописании и выражениях, сокращениях и пиктограмм, а также специфики сленга». В задачи программного обеспечения заложат определение характера сообщений по нейтральности, позитивности, а так же негативного смысла.
Информационный телеканал показал фрагмент документа, свидетельствующий, что предусмотрена возможность перевода материалов на английский язык, это качается текстовых сообщений, аудио и видео записей, изображений и прочего, опубликованных на иностранном языке в соцсетях. Требуемые к переводу языки: французский, арабский, фарси, урду, пушту, корейский и русский.
Помимо прочего, на боты возложена обязанность определения способа влияния на конкретную аудиторию, основываясь на полученных данных.
Военными размещен тендер на выбор разработки требуемого программного обеспечения. Как предполагают инициаторы, разработка займется мониторингом постов социальных сетей – «используя изучение разговорных различий в правописании и выражениях, сокращениях и пиктограмм, а также специфики сленга». В задачи программного обеспечения заложат определение характера сообщений по нейтральности, позитивности, а так же негативного смысла.
Информационный телеканал показал фрагмент документа, свидетельствующий, что предусмотрена возможность перевода материалов на английский язык, это качается текстовых сообщений, аудио и видео записей, изображений и прочего, опубликованных на иностранном языке в соцсетях. Требуемые к переводу языки: французский, арабский, фарси, урду, пушту, корейский и русский.
Помимо прочего, на боты возложена обязанность определения способа влияния на конкретную аудиторию, основываясь на полученных данных.
Политика / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:10