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42-летняя Татьяна Навка поразила поклонников стройной фигурой в бикини
42-летняя фигуристка Татьяна Навка поразила своих поклонников снимками со стройной фигурой в бикини из отпуска в экзотической стране.
42-летняя Татьяна Навка поразила поклонников стройной фигурой в бикини


Отечественная фигуристка Татьяна Навка, которой исполнилось 42 года, поделилась фотографиями из отпуска, на которой запечатлена в экзотической стране. Ее стройная фигура в бикини приятно удивила поклонников спортсменки. Олимпийская чемпионка проводит отпуск со своей трехлетней дочерью Надей.

В какой именно стране отдыхает Татьяна, она не уточняет, но публикует серию трогательных фото с младшей наследницей. От демонстрации семейных кадров Навка перешла к более пикантным – похвасталась стройной фигурой в бикини. Кроме того, фигуристка продемонстрировала безупречную стойку на руках.

42-летняя Татьяна Навка поразила поклонников стройной фигурой в бикини


Свой пост Татьяна подписала так: «Как говорится, покой нам только снится! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае».

Подписчиков Навки восхитила стройная фигура и спортивная подготовка знаменитости.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:55
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