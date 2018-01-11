42-летняя Татьяна Навка поразила поклонников стройной фигурой в бикини

Отечественная фигуристка Татьяна Навка, которой исполнилось 42 года, поделилась фотографиями из отпуска, на которой запечатлена в экзотической стране. Ее стройная фигура в бикини приятно удивила поклонников спортсменки. Олимпийская чемпионка проводит отпуск со своей трехлетней дочерью Надей.В какой именно стране отдыхает Татьяна, она не уточняет, но публикует серию трогательных фото с младшей наследницей. От демонстрации семейных кадров Навка перешла к более пикантным – похвасталась стройной фигурой в бикини. Кроме того, фигуристка продемонстрировала безупречную стойку на руках.Свой пост Татьяна подписала так: «Как говорится, покой нам только снится! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае».Подписчиков Навки восхитила стройная фигура и спортивная подготовка знаменитости.