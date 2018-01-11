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Тина Канделаки трогательно поздравила дочь с 18-летием
Тина Канделаки в Instagram поделилась фотографией дочери и трогательно поздравила ее с 18-летием.
Тина Канделаки трогательно поздравила дочь с 18-летием


Телеведущая Тина Канделаки в своем аккаунте Instagram опубликовала фотографию своей дочери и поздравила ее с днем рождения – Мелании исполнилось 18 лет.

Тина написала: «Моей девочке 18 лет» и удивилась тому, что не заметила, как это произошло: «Роддом, выход из наркоза, первые шаги, сад, школа и уже журфак МГУ».

Телеведущая считает, что все много говорят о контроле рождаемости, об осознанном материнстве, о зрелом выборе, но все попытки жить для себя – тщетны. Тина видит смысл женщины в детях, а потом уже в карьере, самосовершенствовании, социальной роли и власти в обществе. Канделаки добавила:
«Так что главная моя победа и смысл - это вы с Лео)».


Тина Канделаки трогательно поздравила дочь с 18-летием


В поздравлении Тина рассказала, что навсегда запомнила, как смотрела конкурс красоты, который вела Мелания Трамп и решила, что это самое прекрасное имя для ее девочки. Трогательными словами в адрес дочери Канделаки закончила свой пост:

«Мелания, будь сильной и улыбайся. Мама всегда рядом».
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:17
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