Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм весело проводят время вместе

После новогодних каникул похудевшая и заметно похорошевшая 20-летняя актриса Хлоя Морец весело проводит время с 18-летним Бруклином Бекхэмом, сыном знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма.Запечатлеть Хлою в компании Бруклина папарацци удалось во время их совместной прогулки.Большинство поклонников Морец заметили, что актриса стала гораздо стройнее и привлекательнее, чем полгода назад. Фанаты сходятся во мнении, что такие перемены Хлои вызваны именно встречами с Бруклином.На опубликованных в Сети фотографиях пара выглядит довольно счастливой.Сын успешного футболиста в своем аккаунте Instagram также поделился снимком своей молодой возлюбленной в магазине. Позже там же появилось видео, на котором Хлоя катается ночью на маленьком детском велосипеде.