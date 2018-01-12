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Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм весело проводят время вместе
20-летняя актриса Хлоя Морец весело проводит время с возлюбленным 18-летним Бруклином Бекхэмом.

Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм весело проводят время вместе


После новогодних каникул похудевшая и заметно похорошевшая 20-летняя актриса Хлоя Морец весело проводит время с 18-летним Бруклином Бекхэмом, сыном знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма.

Запечатлеть Хлою в компании Бруклина папарацци удалось во время их совместной прогулки.

Большинство поклонников Морец заметили, что актриса стала гораздо стройнее и привлекательнее, чем полгода назад. Фанаты сходятся во мнении, что такие перемены Хлои вызваны именно встречами с Бруклином.

На опубликованных в Сети фотографиях пара выглядит довольно счастливой.

Сын успешного футболиста в своем аккаунте Instagram также поделился снимком своей молодой возлюбленной в магазине. Позже там же появилось видео, на котором Хлоя катается ночью на маленьком детском велосипеде.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 00:45
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