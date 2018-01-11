Впервые в истории изучения космоса ученые представят реальные изображения черной дыры

«Члены EHT активно работают над пониманием инструментальных эффектов и форматированием результатов анализа изображений и науки, которые будут искать силуэт черной дыры. До того, как результаты будут объявлены публично, они будут рассмотрены и дополнительно проверены учеными, которые не являются членами сотрудничества EHT, как часть стандартного процесса экспертной оценки, необходимой для любой научной публикации ». – говориться в сообщении группы ученых.

Эта сеть, состоящая из отдельных радиотелескопов по всей планете, объединяет свои данные в настоящий виртуальный телескоп. Тарелки синхронизированы так, чтобы одновременно наблюдать одну и ту же точку в пространстве. Это увеличение в сочетании с объединенной мощью глобальной сети телескопов EHT позволяет команде увидеть мимо газов Млечного Пути, окружающих черную дыру.В апреле 2017 года телескопы захватили подробные изображения Стрельца А * в центре Млечного Пути, которые, по мнению ученых, отмечают местоположение гигантской черной дыры.Однако, если черная дыра не излучает радиацию, а вместо этого захватывает все, что попадает в нее, как можно зафиксировать то, что не оставляет видимых признаков ее присутствия? Ученые отвечают, что в то время как сама черная дыра не излучает света, ее окружающая среда особенно выделяет газы, окружающие эту область. «Наблюдая за этой областью, EHT может наблюдать структуры, которые являются результатом сильной тяжести черной дыры», - говорят ученые.Учитывая, что вся команда EHT работает над тем, как лучше представить свои результаты с апреля прошлого года, это только вопрос времени - фотоснимки черной дыры в этом году. Так что в скором времени мы сможем лицезреть первое в мире изображение черной дыры.