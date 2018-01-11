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Одинокий Александр Ширвиндт молча скорбит на сцене об уходе друга Державина
В Сети появилось фото Александра Ширвиндта, который на сцене в одиночестве молча скорбит об уходе лучшего друга Михаила Державина.
Одинокий Александр Ширвиндт молча скорбит на сцене об уходе друга Державина


Популярный актер Александр Олешко поделился в своем аккаунте Instagram снимком Александра Ширвиндта, который одиноко смотрит в пустой зал. Стоя на сцене Московского театра Сатиры, он молча прощается с ушедшим другом Михаилом Державиным.

Олешко рассказал, что фотография была сделана примерно спустя час после того, как все узнали о смерти Державина.

Ни для кого не было секретом, что Ширвиндт и Державин дружили с детства, и никакими словами нельзя выразить чувства о смерти лучшего друга.

Напомним, Михаил Державин скончался 10 января на 82-м году жизни. Весь этот день Александр Ширвиндт игнорировал телефонные звонки – и дома, и на работе. И по мобильному телефону. Его молчание стало красноречивей множества слов.

Народного артиста Михаила Державина похоронят 15 января на Новодевичьем кладбище.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:54
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