Одинокий Александр Ширвиндт молча скорбит на сцене об уходе друга Державина

Популярный актер Александр Олешко поделился в своем аккаунте Instagram снимком Александра Ширвиндта, который одиноко смотрит в пустой зал. Стоя на сцене Московского театра Сатиры, он молча прощается с ушедшим другом Михаилом Державиным.Олешко рассказал, что фотография была сделана примерно спустя час после того, как все узнали о смерти Державина.Ни для кого не было секретом, что Ширвиндт и Державин дружили с детства, и никакими словами нельзя выразить чувства о смерти лучшего друга.Напомним, Михаил Державин скончался 10 января на 82-м году жизни. Весь этот день Александр Ширвиндт игнорировал телефонные звонки – и дома, и на работе. И по мобильному телефону. Его молчание стало красноречивей множества слов.Народного артиста Михаила Державина похоронят 15 января на Новодевичьем кладбище.