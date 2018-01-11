Певица Светлана Лобода купила престижное жилье в центре Москвы
По некоторым сведениям исполнительница приобрела элитное жилье в самом центре Москвы, чтобы больше времени проводить в столице. Певица отдает предпочтение располагаться в собственном жилище, а не ходить по гостиницам. Поэтому Лобода приняла решение приобрести свою недвижимость, тем более что ушедший год был для певицы очень успешным.
35 летняя исполнительница Светлана Лобода появилась на свет на Украине, но приобрела большую известность в России, когда была очередной солисткой всемирно известной группы "Виа Гра". На теперешний момент у певицы сольная карьера. В ушедшем году она получила большое количество всевозможных музыкальных наград и объездила с концертными турами значительное количество стран. В поездках с ней всегда находилась дочка Евангелина.
В связи с тем, что Лобода все больше становится популярной в России она и приняла решение приобрести собственное жилище в столице. Теперь красотка ощущает себя более комфортабельно и по-домашнему, так как проживает в своей собственной квартире.
Напомним, что Лобода с папой дочки Андреем Царем разошлась четыре года назад. И сейчас мечтает о встрече с достойным молодым человеком и уже не прочь таковому подарить наследника.
35 летняя исполнительница Светлана Лобода появилась на свет на Украине, но приобрела большую известность в России, когда была очередной солисткой всемирно известной группы "Виа Гра". На теперешний момент у певицы сольная карьера. В ушедшем году она получила большое количество всевозможных музыкальных наград и объездила с концертными турами значительное количество стран. В поездках с ней всегда находилась дочка Евангелина.
В связи с тем, что Лобода все больше становится популярной в России она и приняла решение приобрести собственное жилище в столице. Теперь красотка ощущает себя более комфортабельно и по-домашнему, так как проживает в своей собственной квартире.
Напомним, что Лобода с папой дочки Андреем Царем разошлась четыре года назад. И сейчас мечтает о встрече с достойным молодым человеком и уже не прочь таковому подарить наследника.