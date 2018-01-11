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Певица Светлана Лобода купила престижное жилье в центре Москвы
По некоторым сведениям исполнительница приобрела элитное жилье в самом центре Москвы, чтобы больше времени проводить в столице. Певица отдает предпочтение располагаться в собственном жилище, а не ходить по гостиницам. Поэтому Лобода приняла решение приобрести свою недвижимость, тем более что ушедший год был для певицы очень успешным.

Певица Светлана Лобода купила престижное жилье в центре Москвы


35 летняя исполнительница Светлана Лобода появилась на свет на Украине, но приобрела большую известность в России, когда была очередной солисткой всемирно известной группы "Виа Гра". На теперешний момент у певицы сольная карьера. В ушедшем году она получила большое количество всевозможных музыкальных наград и объездила с концертными турами значительное количество стран. В поездках с ней всегда находилась дочка Евангелина.

В связи с тем, что Лобода все больше становится популярной в России она и приняла решение приобрести собственное жилище в столице. Теперь красотка ощущает себя более комфортабельно и по-домашнему, так как проживает в своей собственной квартире.

Напомним, что Лобода с папой дочки Андреем Царем разошлась четыре года назад. И сейчас мечтает о встрече с достойным молодым человеком и уже не прочь таковому подарить наследника.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 23:45
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