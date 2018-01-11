Певица Светлана Лобода купила престижное жилье в центре Москвы

35 летняя исполнительница Светлана Лобода появилась на свет на Украине, но приобрела большую известность в России, когда была очередной солисткой всемирно известной группы "Виа Гра". На теперешний момент у певицы сольная карьера. В ушедшем году она получила большое количество всевозможных музыкальных наград и объездила с концертными турами значительное количество стран. В поездках с ней всегда находилась дочка Евангелина.В связи с тем, что Лобода все больше становится популярной в России она и приняла решение приобрести собственное жилище в столице. Теперь красотка ощущает себя более комфортабельно и по-домашнему, так как проживает в своей собственной квартире.Напомним, что Лобода с папой дочки Андреем Царем разошлась четыре года назад. И сейчас мечтает о встрече с достойным молодым человеком и уже не прочь таковому подарить наследника.