Apple разрешила установку старых версий iOS на iPhone

Командой из Купертино высказаны многочисленные извинения своим пользователям, а так же предприняты некоторые шаги по урегулированию скандала. Как вариант, предложено бесплатно или с значительной скидкой для пользователей, произвести замену батарей персональных гаджетов.Помимо всего прочего, недавно стало известно, что Apple разрешила временно делать возврат установленных версий iOS, до более старых выпусков. Например, для iPhone 5s возможна загрузка iOS 7.0.3, выпуск которой был в 2013 году. Также позволено сделать откат для самой новой iOS 10.