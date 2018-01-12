Apple разрешила установку старых версий iOS на iPhone
Компанией Apple предоставлена для пользователей временная услуга, разрешающая установку старых версий iOS. Связанно решение с причинами набирающего обороты скандала, о намеренном замедлении работы iPhone от производителя Apple, посредством заложенных в обновления функциях. Купертиновцами данные факты подтверждены официально, с оправданием, что замедляя устройства, разработчик заботился о продлении жизни аккумуляторов.
Командой из Купертино высказаны многочисленные извинения своим пользователям, а так же предприняты некоторые шаги по урегулированию скандала. Как вариант, предложено бесплатно или с значительной скидкой для пользователей, произвести замену батарей персональных гаджетов.
Помимо всего прочего, недавно стало известно, что Apple разрешила временно делать возврат установленных версий iOS, до более старых выпусков. Например, для iPhone 5s возможна загрузка iOS 7.0.3, выпуск которой был в 2013 году. Также позволено сделать откат для самой новой iOS 10.
Командой из Купертино высказаны многочисленные извинения своим пользователям, а так же предприняты некоторые шаги по урегулированию скандала. Как вариант, предложено бесплатно или с значительной скидкой для пользователей, произвести замену батарей персональных гаджетов.
Помимо всего прочего, недавно стало известно, что Apple разрешила временно делать возврат установленных версий iOS, до более старых выпусков. Например, для iPhone 5s возможна загрузка iOS 7.0.3, выпуск которой был в 2013 году. Также позволено сделать откат для самой новой iOS 10.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:40