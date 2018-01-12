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Настасья Самбурская из жгучей брюнетки превратилась в яркую блондинку
Настасья Самбурская достаточно часто радует фанатов сменой имиджа, вызывая по этому поводу бурные обсуждения, как положительные, так и отрицательные. На свежем снимке, который девушка выставила на своей страничке в социальных сетях, знаменитость появилась в образе блондинки.

Настасья Самбурская из жгучей брюнетки превратилась в яркую блондинку


«Девушка-эпатаж», а в прошлом звезда молодежной комедии «Универ» Настасья Самбурская целиком и полностью изменила имидж и из жгучей брюнеткой превратилась в яркую блондинку. Многим подписчикам пришлось по душе перевоплощение актрисы. Некоторые из них сравнили красотку с моделью Беллой Хадид палестинского происхождения.

Поклонники обратили внимание на то, что Самбурской идет практически любая прическа и цвет волос, что она крута в любом образе, в общем, засыпали ее комплиментами. Но оказались и те, кто остался недоволен ее переменами и уточнили, что с короткой стрижкой и черным цветом волос Настасья выглядит в тысячу раз лучше
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 00:30
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