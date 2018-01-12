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Томские ученые создадут к 2020 году левитационный 3D-принтер
От российских специалистов Томского государственного университета поступила информация о создании к 2020 году ультразвуковой установки для левитации веществ и жидкостей.

Разработки данного направления длятся уже много лет. Ученые поставили цель, направленную на разработку левитационного 3D-принтера, используемого при работе с горячими или химически агрессивными растворами и веществами.
Томские ученые создадут к 2020 году левитационный 3D-принтер


Томские эксперты уже могут продемонстрировать модель установки для левитации в акустическом поле мелких частиц. Благодаря ей, в настоящее время, возможно начать разработку нового проекта, связанного инновационным методом трехмерной печати. Для реализации этих целей уже выделено 15 млн рублей.

Особо отмечено, что для акустической левитации необходимы функционирующие устройства, направленные навстречу друг другу. Именно ими изменяется амплитуда колебания звуковой волны, что позволяет объекту отрываться от поверхности. Но происходить действие может только в зоне пониженного давления.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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