У Влада Соколовского обнаружился взрослый брат

По словам певца Влада Соколовского хороший товарищ Александр на самом деле родной брат Риты Дакоты. Артист познакомился с молодым человеком три года назад и, несмотря на такой короткий срок, считает его достаточно близким другом, который стремительно ворвался в его жизнь сразу после знакомства с Дакотой. На данный момент Александр принял решение провести около трех месяцев на Бали вместе с молодой семьей. На этот остров семья строила планы полететь перед рождением дочки Мии, заблаговременно взяв в аренду виллу и зарезервировав билеты.Брат Дакоты работает на расстоянии, ведь он талантливый технарь, он занимается контекстной рекламой и рекламой в социальных сетях. Молодые люди любят свободное время проводить на баскетбольной площадке. И ко всему прочему Александр стал крестным папой дочери Влада и Дакоты. Артист очень благодарен названному брату за то, что тот появился в его жизни и стал практически родственной душой.