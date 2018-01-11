Лариса Гузеева очаровала снимком с Андреем Малаховым

Гузеева написала, что Малахов красивый, талантливый, умный и сердечный. На совместной публикации Андрей мило обнимает ведущую «Давай поженимся», при этом радостно улыбается. Пользователи написали в комментариях, что Малахов и Гузеева их любимые ведущие, при этом пожелали им здоровья.Преданные фанаты, как всегда, не смогли оставить Ларису без слов восхищения. Они сказали, что теледива «суперская и клевая». Совместное фото телеведущих за два часа сумело собрать свыше 25 тысяч отметок «Мне нравится».