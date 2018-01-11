АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

Лариса Гузеева очаровала снимком с Андреем Малаховым
Лариса Гузеева в своем микроблоге Instagram обнародовала совместное фото с Андреем Малаховым. Свой пост телеведущая сопроводила поздравлением с днем рождения своего коллеги.

Лариса Гузеева очаровала снимком с Андреем Малаховым

Гузеева написала, что Малахов красивый, талантливый, умный и сердечный. На совместной публикации Андрей мило обнимает ведущую «Давай поженимся», при этом радостно улыбается. Пользователи написали в комментариях, что Малахов и Гузеева их любимые ведущие, при этом пожелали им здоровья.

Преданные фанаты, как всегда, не смогли оставить Ларису без слов восхищения. Они сказали, что теледива «суперская и клевая». Совместное фото телеведущих за два часа сумело собрать свыше 25 тысяч отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:32
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская из жгучей брюнетки
Украинский деятель культуры назвал русский язык
Браузеры Microsoft смогли вернуть часть
42-летняя Татьяна Навка поразила поклонников
Фанаты осудили Карину Нигай за фото с грязной
Выставка электроники CES проходит с перебоями
Просмотреть все новости