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Ученые: Зимой люди страдают от лишнего веса из-за недостатка солнца
Канадские ученые выяснили, что зимой люди страдают от лишнего веса из-за недостатка солнца. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они провели эксперимент для добровольцев, живущих в северных странах. После этого специалистам удалось найти виновника, отвечающего за нежелательное ожирение. Оказалось, что без солнечных лучей в человеческом организме начинают накапливаться липиды.

Ученые: Зимой люди страдают от лишнего веса из-за недостатка солнца


С помощью моделей жировых клеток были сделаны окончательные выводы, подтверждающие первичную теорию. Теперь ученые рекомендуют данной категории лиц жить в тропиках и с помощью светила иметь идеальную фигуру.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:40
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