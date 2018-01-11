Фанаты осудили Карину Нигай за фото с грязной головой

В Голливуде на пляже блогерша увидела много сочетаний различных стилей. По словам Нигай, сексуальность и латинское бесстрашие стремятся к бесконечности. Девушка всегда интересовалась модой, и об этом часто рассказывала в своем блоге в соцсетях. По мнению Карины, во Флориде население одевается непринужденно. Из-за жары все девушки одеты в шорты и ходят с голыми ногами.Нигай обнародовала в Сети новую публикацию, на которой она изображена на берегу моря. Многие фанаты поблагодарили блогершу за интересную информацию. Некоторые фолловеры раскритиковали Карину, что ею был обнародован снимок, на котором она изображена с грязной головой. Фото за час собрало более 14 000 отметок «Нравится».