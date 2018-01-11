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Фанаты осудили Карину Нигай за фото с грязной головой
Популярная блогерша Карина Нигай в рамках Instagram сообщила, что в данное время отдыхает в Америке. По словам девушки, находясь в таком красивом месте, всех эмоций она передать не может.

Фанаты осудили Карину Нигай за фото с грязной головой

В Голливуде на пляже блогерша увидела много сочетаний различных стилей. По словам Нигай, сексуальность и латинское бесстрашие стремятся к бесконечности. Девушка всегда интересовалась модой, и об этом часто рассказывала в своем блоге в соцсетях. По мнению Карины, во Флориде население одевается непринужденно. Из-за жары все девушки одеты в шорты и ходят с голыми ногами.

Нигай обнародовала в Сети новую публикацию, на которой она изображена на берегу моря. Многие фанаты поблагодарили блогершу за интересную информацию. Некоторые фолловеры раскритиковали Карину, что ею был обнародован снимок, на котором она изображена с грязной головой. Фото за час собрало более 14 000 отметок «Нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:55
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