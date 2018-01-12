Два украинских телеканала проверят вследствие показа советских кинофильмов

Проверка коснется телеканалов СТБ, а также «Интер», показавших советские ленты «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и другие фильмы. В данных лентах играют актёры, включённые в список артистов, создающих угрозу безопасности Украины. Показ кинокартин с участием данных актёров нарушает требования существующего украинского закона «О телевидении и радиовещании». После проверок примут решение в отношении данных телеканалов.С августа 2017 года украинское Госкино запретило 377 ленты российского производства для показа на Украине. На территории Украины также запретили трансляцию свыше десятка российских каналов. Наряду с этим составлен черный список по категории книг российских писателей.