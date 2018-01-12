Tesla начнет покрывать дома клиентов солнечной черепицей

Компанией отмечено, что гарантийный срок службы эксплуатации черепицы не менее 30 лет. Помимо всего прочего, покрытие можно использовать, как экран для солнечных батарей. Сам материал производят в Буффало, но при желании приобрести черепицу, необходима подача заявки в основной офис бренда, расположенный в Нью-Йорке. На текущий момент предприятием задействованы примерно 500 рабочих, но в ближайшем будущем планируется значительное расширение концерна.Идея солнечной крыши, вырабатывающей электричество без участия общепринятых солнечных панелей, заключается в продвижении бренда, связанного с продвижением «экологического образа жизни». Как заявил Илон Маск, проектом обусловлено предоставление выгодных условий для клиентов, желающих приобрести инновационную черепицу с солнечными панелями.