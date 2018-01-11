В Краснодарском крае мужчина впервые увидел НЛО с пришельцами

В сюжете хорошо виден внеземной корабль, к которому приближается гуманоид, внешне немного напоминающий человека. Затем дверь закрылась, и НЛО умчался на большой скорости в небо. Такое зрелище настолько ошеломило местного героя, что он не мог тогда вымолвить даже слова, но интуитивно схватил свой телефон, после чего опубликовал фото в сетях.Уфологи сразу отметили, что это был настоящий контакт землянина с пришельцами, а также упомянули о многих аналогичных случаях в других странах. Также некоторые эксперты вспомнили, что аппараты уже раньше были замечены на территории края, так что еще один визит был запланирован инопланетянами не случайно.