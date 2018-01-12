Представлен Ford Mustang Q500 Enforcer с 480-сильным мотором V8

Система управления шасси праворульная. Специалисты усовершенствовали систему ввода топлива и вывода выхлопа, что позволило увеличить производительность 5-литрового мотора. В пару к силовой установке добавили 6-ступенчатую коробку передач Tremec Magnum.Шасси и подвеска Ford Mustang Q500 Enforcer были также модернизированы. Так машина получила более массивные стабилизаторы, которые смогут выдерживать высокие нагрузки во время скоростной езды. Система шасси улучшила динамические и стабилизирующие показатели автомобиля. В качестве покрышек имеется резина Michelin Pilot Sport 4S, которую дополнили 20-дюймовыми колесными дисками.Ford Mustang Q500 Enforcer появится на рынке Великобритании. Цена авто достигает отметки в 50 тысяч фунтов стерлингов.