Украинский деятель культуры назвал русский язык украинской культурной собственностью

Так по мнению Куркова в Украине этим может заняться Национальная академия наук Украины. Специалистам следует зафиксировать отличия в разговорном русском языке среди русскоязычного населения страны и затем признать эту часть культуры в качестве украинской собственности, а не частью русского мира.Кинематографист отметил, что он не имеет ввиду особый статус русского языка в пределах Украины. Курков утверждает, что речь идет об избирателях и будущих выборах и поэтому нельзя игнорировать русскоязычное население украинского государства. А вот родной язык должен стать тем инструментом, с помощью которого можно будет проповедовать европейские ценности и другой политический взгляд на мир.