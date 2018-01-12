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Украинский деятель культуры назвал русский язык украинской культурной собственностью
В издании «Деловая столица» было опубликовано интервью украинского писателя Андрея Куркова, в котором он призвал Киев присоединить русский язык к украинскому культурному наследию. Таким образом, Курков считает, что Украине необходимо взять русскоязычие украинской культуры под контроль.

Украинский деятель культуры назвал русский язык украинской культурной собственностью


Так по мнению Куркова в Украине этим может заняться Национальная академия наук Украины. Специалистам следует зафиксировать отличия в разговорном русском языке среди русскоязычного населения страны и затем признать эту часть культуры в качестве украинской собственности, а не частью русского мира.

Кинематографист отметил, что он не имеет ввиду особый статус русского языка в пределах Украины. Курков утверждает, что речь идет об избирателях и будущих выборах и поэтому нельзя игнорировать русскоязычное население украинского государства. А вот родной язык должен стать тем инструментом, с помощью которого можно будет проповедовать европейские ценности и другой политический взгляд на мир.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:15
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