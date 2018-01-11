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Катрин Денев выступила в поддержку мужчин после скандала в Голливуде
После скандала в Голливуде мужчин стали обвинять даже во флирте. Актриса Катрин Денев выступила в поддержку сильного пола и подписала коллективное письмо вместе со своими коллегами.

Она отметила, что сексуальные домогательства считаются преступлением, однако нельзя к данной категории относить ухаживания, так как причиной увольнения с работы становится простой поцелуй. После опубликованной информации о действиях Харви Вайнштейна в круг подозреваемых лиц попали особы, просто обсуждающие темы секса или предлагающие отношения дамам, без мыслей о преступлении.

Катрин Денев выступила в поддержку мужчин после скандала в Голливуде


Пользователи сетей отметили, что Катрин Денев права и нельзя всех людей считать преступниками. Некоторые лица признались, что сейчас боятся подходить к девушкам после таких событий, а также многие люди не понимают, кто действительно виноват в инцидентах. Раньше Памела Андерсон говорила, что не все звезды были столь невинны, как кажется, потому что, хотели любыми способами добиться успеха на своем поприще и не пренебрегали интимными контактами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:47
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