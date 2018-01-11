Макс Фадеев рассказал правду о помолвке с Наргиз Закировой

Недавно в Сети фолловеры стали бурно обсуждать слухи о том, что продюсер Максим Фадеев сделал предложение руки и сердца свое подопечной Наргиз Закировой. Поводом для распространения такой новости стал его подарок певице на Новый год – он презентовал ей кольцо, которым артистка похвасталась перед поклонниками.Некоторое время пара отмалчивалась и никак не реагировала на слухи о помолвке. Наконец-то, Фадеев внес ясность в ситуацию и объяснил, что поклонники неправильно поняли суть произошедшего. Как оказалось, его подарок имел абсолютно другой смысл.Продюсер рассказал, что такие кольца получают в подарок все артисты, которых он считает своей семьей. Ювелирные изделия из чистого золота не являются секретными, на них есть определенные символы и знаки, имеющие свои значения.