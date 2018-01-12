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Разработчиками опубликована нейросеть, заменяющая лица в порно-роликах
Разработчиками, которые научили нейросеть производить замену лица актрис в порнороликах, презентована отдельная программа, которая может поместить выбранную звезду во все понравившиеся ролики.

Разработчиками опубликована нейросеть, заменяющая лица в порно-роликах

Такая созданная система отбирает взятые из открытых Google-источников изображения выбранной знаменитости, анализирует видеоматериалы в рамках популярного сервиса Youtube. Программа после подготовительных процедур генерирует самые подходящие моменты лиц знаменитостей, вставляет их в ролики, заменяя лица актрис порно. Разработчики данной системы отмечают, что их нейросеть применяет алгоритмы машинного обучения непосредственно с открытыми библиотеками TensorFlow и Keras.

Создателями такой десктопной версии программы отмечается, что на скорость обработки видеоматериалов влияет в данном случае мощность видеокарты персонального компьютера. На бюджетном ПК выполнение такой задачи займёт до нескольких дней.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:20
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