В Сети появились фото нового смартфона Apollo 2 от Vernee

По неофициальной информации известно, что устройство получило процессор Helio X30 SoC, а также отдельный ускоритель графики. Дисплей смартфона выполнен по технологии Super AMOLED. Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, а размер встроенного носителя данных обладает пространством в 256 Гб.В Сети утверждают, что из-за дисплея девайс сильно напоминает Samsung Galaxy Note 8, но в отличие от южнокорейского флагмана у Apollo 2 более массивный корпус. По идее пользователь кроме самого мобильного устройства также получит наушники и систему для ускоренной зарядки аккумуляторной батареи.Одним из преимуществ разработки является основная 16-мегапиксельная камера, которая оснащена светодиодной подсветкой. В качестве программной среды будет выбрана одна из самых новых операционных систем Android.Выход Apollo 2 от Vernee назначен на конец 2018 года.