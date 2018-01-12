С «Бога Кузи» сняли обвинение в организации религиозной секты

11 января в Москве прекращено уголовное дело Андрея Попова, лидера религиозной секты, который именует себя «Богом Кузей», в части обвинения в организации религиозного объединения. Соответствующие ходатайства адвокатов судья удовлетворила за истечением срока давности.Аналогичное решение судьей было принято и в отношении остальных подозреваемых. Требование адвокатов в ходе заседания поддержало и гособвинение.В итоге, у всех подсудимых осталось обвинение только по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Андрей Попов не признал себя виновным ни по одной статье обвинения. Во время предварительных слушаний ранее суд продлил его арест до 28 мая 2018 года.При задержании фигурантов дела в 2015 году в ходе обысков было обнаружено примерно 43 млн рублей и более 100 тысяч долларов.