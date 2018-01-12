С «Бога Кузи» сняли обвинение в организации религиозной секты
Суд прекратил уголовное дело «Бога Кузи» и снял в него обвинение в организации религиозной секты.
11 января в Москве прекращено уголовное дело Андрея Попова, лидера религиозной секты, который именует себя «Богом Кузей», в части обвинения в организации религиозного объединения. Соответствующие ходатайства адвокатов судья удовлетворила за истечением срока давности.
Аналогичное решение судьей было принято и в отношении остальных подозреваемых. Требование адвокатов в ходе заседания поддержало и гособвинение.
В итоге, у всех подсудимых осталось обвинение только по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Андрей Попов не признал себя виновным ни по одной статье обвинения. Во время предварительных слушаний ранее суд продлил его арест до 28 мая 2018 года.
При задержании фигурантов дела в 2015 году в ходе обысков было обнаружено примерно 43 млн рублей и более 100 тысяч долларов.
11 января в Москве прекращено уголовное дело Андрея Попова, лидера религиозной секты, который именует себя «Богом Кузей», в части обвинения в организации религиозного объединения. Соответствующие ходатайства адвокатов судья удовлетворила за истечением срока давности.
Аналогичное решение судьей было принято и в отношении остальных подозреваемых. Требование адвокатов в ходе заседания поддержало и гособвинение.
В итоге, у всех подсудимых осталось обвинение только по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Андрей Попов не признал себя виновным ни по одной статье обвинения. Во время предварительных слушаний ранее суд продлил его арест до 28 мая 2018 года.
При задержании фигурантов дела в 2015 году в ходе обысков было обнаружено примерно 43 млн рублей и более 100 тысяч долларов.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:50