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Ученые: Из-за столкновения Меркурия с Землей температура нашей планеты поднимется до 4 тысяч
Ученые пришли к выводу, что возможно в будущем планеты поменяются орбитами, из-за чего Солнечная система станет совершенно другой. Такое изменение будет не первым в истории, так как стало известно, что в древности планеты находились ближе к светилу, но по каким-то причинам переместились на привычные нам орбиты.

Благодаря компьютерному моделированию стало понятно, что самым активным в перемещении по орбитам станет планета Меркурий. Это связано с тем, что планета достаточно маленькая, а её орбита вытянута. Спустя некоторое время она вытянется еще больше.

Ученые: Из-за столкновения Меркурия с Землей температура нашей планеты поднимется до 4 тысяч


Эксперт ToDay News Ufa уверен, что Меркурий доберется до орбиты Земли, вследствие чего произойдет столкновение. Естественно, из-за разных размеров Меркурий не сможет уничтожить нашу планету, но жизнь на ней будет прекращена. Это произойдет из-за увеличения температуры до 4000 градусов.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:00
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