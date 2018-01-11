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Стас Костюшкин сам укачивает наследника Мирона перед сном
Поклонники Стаса Костюшкина давно знают, что он не только талантливый музыкант, но и великолепный отец. Сейчас певец опубликовал в Instagram трогательный ролик, в котором показал, как сам укачивает наследника Мирона перед сном.

Раньше многие подписчики думали, что воспитанием детей занимается его избранница Юлия, потому что, звезда часто бывает на гастролях и имеет напряженный рабочий график. Однако этот сюжет вызвал умиление у людей, написавших много лестных комментариев в адрес Стаса Костюшкина. Они отметили, что хотят больше видеть позитивных роликов, а также пошутили над папой, который уснул раньше 2-летнего малыша.

Стас Костюшкин сам укачивает наследника Мирона перед сном


Многие пользователи сетей пожелали детям иметь столь заботливых родителей, после чего поблагодарили певца за доставленное удовольствие. Он также уделяет внимание наследнику Мартину, который рожден в браке с первой супругой Ольгой и часто приходит в гости к 14-летнему подростку.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:08
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