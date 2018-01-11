Стас Костюшкин сам укачивает наследника Мирона перед сном

Раньше многие подписчики думали, что воспитанием детей занимается его избранница Юлия, потому что, звезда часто бывает на гастролях и имеет напряженный рабочий график. Однако этот сюжет вызвал умиление у людей, написавших много лестных комментариев в адрес Стаса Костюшкина. Они отметили, что хотят больше видеть позитивных роликов, а также пошутили над папой, который уснул раньше 2-летнего малыша.Многие пользователи сетей пожелали детям иметь столь заботливых родителей, после чего поблагодарили певца за доставленное удовольствие. Он также уделяет внимание наследнику Мартину, который рожден в браке с первой супругой Ольгой и часто приходит в гости к 14-летнему подростку.