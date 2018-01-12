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Lenovo представила автономный шлем виртуальной реальности Mirage Solo
Во время выставки CES 2018 компания Lenovo представила свои очки виртуальной реальности Mirage Solo. Сообщается, что устройство может работать автономно и поддерживает технологию Google Daydream.

Lenovo представила автономный шлем виртуальной реальности Mirage Solo


Благодаря тому, что Mirage Solo может работать самостоятельно, пользователю не требуется подключение к различной компьютерной электронике. За это отвечает программная платформа Google Daydream, которая позволяет человеку с удобством передвигаться с очками на глазах. Так технология использует программу WorldSense, а она следит за изменениями в окружении пользователя.

В аппаратной основе виртуального устройства работает процессор Qualcomm Snapdragon 835. Mirage Solo наделили основным запоминающим устройством с памятью в 4 гигабайта, а также дисплеем, диагональ которого составляет 5,5 дюйма. Встроенный аккумулятор даст возможность пользователю работать с очками примерно 6-7 часов.

Цена разработки 400 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:40
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