Lenovo представила автономный шлем виртуальной реальности Mirage Solo

Благодаря тому, что Mirage Solo может работать самостоятельно, пользователю не требуется подключение к различной компьютерной электронике. За это отвечает программная платформа Google Daydream, которая позволяет человеку с удобством передвигаться с очками на глазах. Так технология использует программу WorldSense, а она следит за изменениями в окружении пользователя.В аппаратной основе виртуального устройства работает процессор Qualcomm Snapdragon 835. Mirage Solo наделили основным запоминающим устройством с памятью в 4 гигабайта, а также дисплеем, диагональ которого составляет 5,5 дюйма. Встроенный аккумулятор даст возможность пользователю работать с очками примерно 6-7 часов.Цена разработки 400 долларов.