Обнаружен скелет неизвестного динозавра размером с курицу
Археологами были найдены останки необычного динозавра, вид которого не был известен науке до этого времени. Найденный динозавр был размером с курицу. Останки были найдены в породе, которой более 110 млн. лет в Юго-Восточной части континента.
Археологи назвали этот вид Diluvicursor pickeringi. Обнаруженные кости дали возможность понять разнообразие орнитоподов, живших множество миллионов лет назад на территории Австралии. Скелет нового вида динозавра был найден исследователем Джорджем Каспадом в волнорезных скальных платформах.
Известный ученый Мэт Херни сказал, что благодаря этой находке теперь стало ясно, что в данной части Земного шара было как минимум два разных вида орнитоподов. У первого типа был длинный хвост, а у второго короткий. Скорее всего Diluvicursor pickeringi мог быстро бегать и имел хорошо развитые мышцы, но эта информация подтвердиться только после реконструкции мускулатуры хвоста.
Археологи назвали этот вид Diluvicursor pickeringi. Обнаруженные кости дали возможность понять разнообразие орнитоподов, живших множество миллионов лет назад на территории Австралии. Скелет нового вида динозавра был найден исследователем Джорджем Каспадом в волнорезных скальных платформах.
Известный ученый Мэт Херни сказал, что благодаря этой находке теперь стало ясно, что в данной части Земного шара было как минимум два разных вида орнитоподов. У первого типа был длинный хвост, а у второго короткий. Скорее всего Diluvicursor pickeringi мог быстро бегать и имел хорошо развитые мышцы, но эта информация подтвердиться только после реконструкции мускулатуры хвоста.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:20