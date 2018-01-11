Наследник певицы Валерии Артем Шульгин покорил публику импровизированным концертом в торговом центре Дубая

Исполнительница опубликовала в Instagram ролик, а также призналась, что не смогла побороть искушение и устроила близким людям шопинг. Пока звездная семья занималась выбором одежды, сын заметил фортепиано и решил исполнить на нем произведение Рахманинова. Подписчики были в восторге от талантов Артема Шульгина и назвали его умницей, после чего сделали много комплиментов Валерии.Пользователи сетей назвали звезду счастливой женщиной, воспитавшей прекрасных детей, которыми можно гордиться. Юноша настолько виртуозно владеет инструментом, что на него было приятно смотреть. Многие фанаты радовались за своего кумира, удивившего зрителей своими способностями, после чего пожелали ему счастья и творческих успехов.