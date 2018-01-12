Яна Рудковская похвалилась поклонникам красной икрой на завтрак
Яна Рудковская вновь решила похвастаться подписчикам своим эксклюзивным завтраком, выложив на своей страничке в Instagram соответствующую фотографию. Пользователи заметили, что Рудковская предпочитает на завтрак красную икру с французскими кондитерскими изделиями «Макарон».
Завтрак телеведущей проходил в очень красивой комнате, в которой стоял шикарный стол, украшенный корзинкой с цветами нежных оттенков, а также французская выпечка, яйца на тарелочке и красная икра. Стол был накрыт на одну персону, трапезничала звезда, скорей всего, в гордом одиночестве. А под опубликованной фотографией продюсер написала, что желает вновь возобновить свой раздел о завтраках. Также жена Евгения Плющенко заявила подписчикам, чтобы они не забывали отдыхать.
За очень короткий отрезок времени публикация Яны Плющенко набрала около 25 тысяч лайков. Одни из ее поклонников заметили, какая роскошная у нее посуда. А другие осудили девушку за то, что она якобы хвастается своей королевской жизнью. А еще пользователей заинтересовал вопрос, кто же готовит в семье Плющенко – Яна или специально обученные люди?
Завтрак телеведущей проходил в очень красивой комнате, в которой стоял шикарный стол, украшенный корзинкой с цветами нежных оттенков, а также французская выпечка, яйца на тарелочке и красная икра. Стол был накрыт на одну персону, трапезничала звезда, скорей всего, в гордом одиночестве. А под опубликованной фотографией продюсер написала, что желает вновь возобновить свой раздел о завтраках. Также жена Евгения Плющенко заявила подписчикам, чтобы они не забывали отдыхать.
За очень короткий отрезок времени публикация Яны Плющенко набрала около 25 тысяч лайков. Одни из ее поклонников заметили, какая роскошная у нее посуда. А другие осудили девушку за то, что она якобы хвастается своей королевской жизнью. А еще пользователей заинтересовал вопрос, кто же готовит в семье Плющенко – Яна или специально обученные люди?