Яна Рудковская похвалилась поклонникам красной икрой на завтрак

Завтрак телеведущей проходил в очень красивой комнате, в которой стоял шикарный стол, украшенный корзинкой с цветами нежных оттенков, а также французская выпечка, яйца на тарелочке и красная икра. Стол был накрыт на одну персону, трапезничала звезда, скорей всего, в гордом одиночестве. А под опубликованной фотографией продюсер написала, что желает вновь возобновить свой раздел о завтраках. Также жена Евгения Плющенко заявила подписчикам, чтобы они не забывали отдыхать.За очень короткий отрезок времени публикация Яны Плющенко набрала около 25 тысяч лайков. Одни из ее поклонников заметили, какая роскошная у нее посуда. А другие осудили девушку за то, что она якобы хвастается своей королевской жизнью. А еще пользователей заинтересовал вопрос, кто же готовит в семье Плющенко – Яна или специально обученные люди?